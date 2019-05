Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Brand eines unbewohnten Zweifamilienhauses

Karlsruhe (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 02.10 Uhr kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Scheibenbergstraße 2. Das auf Grund von Renovierungsarbeiten derzeit unbewohnte Anwesen geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand, der Schaden wird vorläufig auf mindestens 60.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandausbruchs ist derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

