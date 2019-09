Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Ladendiebin greift Polizeibeamtin an

Hattingen (ots)

Am Samstag wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in ein Kaufhaus an der Großen Weilstraße gerufen. Ein Ladendetektiv beobachtete zuvor, wie eine 21-jährige Hattingerin Waren in ihre Taschen steckte und das Geschäft verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen. Als der Ladendetektiv die Personalien der 21-Jährigen feststellen wollte, weigerte sie sich und wurde zunehmend aggressiver. Als die hinzugerufenen Polizeibeamtinnen die Diebin nach weiterem Diebesgut durchsuchen wollten, schlug die 21-Jährige um sich und verletzte eine 33-jährige Polizeibeamtin am Arm. Die Randaliererin musste fixiert und es mussten ihr Handfesseln angelegt werden. Nach kurzer Zeit beruhigte sich die Frau wieder, so dass ihr die Handfesseln wieder abgenommen werden konnten. Die Polizeibeamtin blieb dienstfähig, suchte jedoch zur ambulanten Behandlung ein Krankenhaus auf. Neben einer Anzeige wegen Diebstahls, wird nun auch wegen Widerstands gegen die 21-Jährige ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell