Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt unter Rietburg - Einbruch in Rietburggaststätte

Bild-Infos

Download

Rhodt unter Rietburg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag über das abgesperrte Tor der Rietburg geklettert. An der Gaststätte haben sie eine Fensterscheibe eingeschlagen und sind in den Gastraum eingestiegen. Dort durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schubladen uns sonstige Behältnisse. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen eine Kasse sowie Tabakwaren. Die Gesamtschadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise zu den Einbrechern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit diesem Einbruch stehen, nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell