Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geldautomaten aufgebrochen

Klingenmünster (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 27./28.10.2019, drangen bislang Unbekannte in die Cafeteria des Pfalzklinikums in Klingenmünster ein. Hier brachen sie gewaltsam einen Geldautomaten auf und entwendeten daraus mehrere tausend Euro Bargeld. Die genaue Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise werden unter 06341-2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

