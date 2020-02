Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Carneval Damme

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Dammer Carneval vom 15. auf den 16. Februar 2020

In der Nacht vom Samstag, 15. Februar 2020, auf den Sonntag, 16. Februar 2020, feierten wieder zahlreiche Besucher den Dammer Carneval in den Festzelten und Gaststätten in Damme. Vereinzelt kam es hierbei auch zu körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen es leicht verletzte Personen gab. Zeugen, die Körperverletzungen insbesondere im Bereich der Großen Straße beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Damme unter Tel. 05491-9500 zu melden. Nicht besonders kooperativ zeigten sich zwei Gaststättenbetreiber, die entgegen der klaren Absprachen auch nach 04.00 Uhr noch laute Musik abspielten. Nach unnötig langen Diskussionen konnten jedoch die Veranstaltungsauflagen durch die Polizei durchgesetzt und die Musik abgestellt werden. Insgesamt spricht die Polizei von einer ausgelassenen und friedlichen Nacht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell