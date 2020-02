Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme - Dammer Carneval 16. auf 17. Februar 2020

Am Sonntag, 16. Februar 2020, feierten etwa 15000 Besucher den jährlichen Umzug von etwa 225 Gruppen und Wagen. Wegen der teilweise starken Windböen wurde durch die Koordinierungsgruppe am Morgen die umzugsstrecke verkürzt, um einen sicheren Verlauf zu gewährleisten. Diese Maßnahme stellte sich als erfolgreiche heraus, da es zu keinerlei windbedingten Zwischenfällen währen des Umzuges kam. Nach Abschluss des Umzuges feierten die Besucher in den Zelten und Gaststätten ausgelassen weiter. Am Tag und der Nacht kam es vereinzelt zu körperlichen Auseinandersetzungen, die in Relation zur Besucherzahl jedoch die Ausnahme bildeten. Die Polizei sah ein ausgelassenes und friedliches Fest in Damme.

Lohne - Diebstahl von Kunststoffpaletten

Zwischen Sonntag, 15. Februar 2020, 22.15 Uhr und Sonntag, 16. Februar 2020, 04.34 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände an der Pöppelmannstraße. Hier entwendeten sie etwa 100 Hygienepaletten. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Täter zwei Fahrzeuge zum Abtransport, zu denen noch keine weiteren Details bekannt sind. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Damme - Brand eines Wohnanhängers

Am Sonntag, 16. Februar 2020, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Wohnanhänger auf einem Parkplatz an der Lindenstraße in Brand. Die Feuerwehr Damme konnte das Feuer schnell löschen. Dennoch brannte der Anhänger komplett aus. Ein weiterer Anhänger und ein Wohnmobil, die in unmittelbarer Nähe standen, wurden leicht beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Vechta - Reifen von zwei Pkw beschädigt

Zwischen Samstag, 15. Februar 2020, 20.00 Uhr und Sonntag, 16. Februar 2020, 11.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter insgesamt drei Reifen von zwei Pkw, die im fichtenweg geparkt waren. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen VW Golf und einen Audi Q5. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Samstag, 15. Februar 2020, 19.00 Uhr und Sonntag, 16. Februar 2020, wurden im Birkenweg zwei Pkw durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterte der Täter auf einen Pkw und sprang von dort auf einen weiteren. Hierdurch wurden die Fahrzeuge im Bereich des Daches und der Motorhaube beschädigt. Es handelte sich um einen Seat Leon und einen VW Golf. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

