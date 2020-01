Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Auseinandersetzung in SWEG Zug von Appenweier nach Offenburg/ Bundespolizei sucht Zeugen

Appenweier/Offenburg (ots)

Heute Abend kam es in einem Zug der SWEG (SWE 87447), der sich in der Zeit von 17:45 Uhr bis 17:52 Uhr auf der Fahrt von Appenweier nach Offenburg befand, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Bei Eintreffen des Zuges im Bahnhof Offenburg konnten Streifen von Landes- und Bundespolizei zwei Beteiligte in Gewahrsam nehmen. Über die Hintergründe der Auseinandersetzung liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen und mögliche Geschädigte. Wer Angaben zu der Auseinandersetzung im Zug der SWEG von Appenweier nach Offenburg machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

