Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Diebstahl auf Baustelle in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Diebe eine Baustelle in Ganderkesee aufgesucht.

In der Zeit von Freitag, 17. Januar 2020, 14:45 Uhr, bis Montag, 20. Januar 2020, 07:00 Uhr, brachen sie einen Container auf einer Baustelle in der Lange Straße auf. Aus dem Container entwendeten sie lediglich einen Akku eines elektronischen Werkzeugs, so dass der Schaden gering blieb.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (81824).

