Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Gaststätte am Hunsrückhaus Erbeskopf

Hilscheid (ots)

Zwischen dem 16. und 19. Dezember 2019 brachen bisher unbekannte Täter in die zurzeit leerstehende Waldgaststätte am Hunsrückhaus Erbeskopf ein und entwendeten einige Kupferregenrinnen und Aluminiumtraversen. Der Gesamtschaden der Tat liegt nach derzeitiger Einschätzung im unteren vierstelligen Bereich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Täter für den Transport des Stehlguts ein größeres Fahrzeug benutzt haben, daher bittet die Polizei Morbach um Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen im oben genannten Zeitraum, in der Nähe des Hunsrückhauses.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell