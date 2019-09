Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 25.09.2019

Peine (ots)

Mehrere Personen besetzten in Bau befindliche Hähnchenmastanlage

Am Mittwochmorgen, um 07:20 Uhr, wurde die Polizei über eine besetzte Hähnchenmastanlage an der Hauptstraße in Klein Solschen informiert.

Zwei Personen waren auf das Dach der Anlage gestiegen und hatten dies trotz Aufforderung nicht verlassen. Drei weitere Personen befanden sich unmittelbar vor dem Objekt.

Nach der Anforderung weiterer Polizeikräfte wurde das Dach der Mastanlage gegen 12:00 Uhr verlassen.

Durch die Polizei wurden mehrere Strafverfahren gegen die zwei Frauen und drei Männer im Alter von 21- 30 Jahren eingeleitet. Zudem wurden Platzverweise ausgesprochen.

