Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Schweich (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 20.12.2019, 19:00 Uhr auf Samstag, dem 21.12.2019, 08:30 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses in Schweich, In der Olk, auf. Die Täter gelangten durch einen Garten zu der hinter dem Haus gelegene Tür.

Nach Öffnen der Tür wurde eine Alarmanlage ausgelöst, wodurch die Täter offensichtlich die Flucht ergriffen. Es wurde kein Gut entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizeiinspektion Schweich bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 06502/91570.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502/91570

www.pischweich@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pischweich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell