Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gesucht

Trier, Johanniterufer (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Johanniterufer sucht die Polizeiinspektion Trier Zeugen.

Am Samstagmorgen kam es gegen 02.00 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier PKW im Kreuzungsbereich Johanniterufer/Karl-Marxstraße/Römerbrücke. Zuvor war ein schwarzer PKW Opel Corsa auf der B 49 aus Richtung Konz kommend in Fahrtrichtung A 602 unterwegs. Im Kreuzungsbereich Johanniterufer/Karl-Marx-Straße soll der Fahrer des Opel Corsa versucht haben, dort verbotswidrig nach links abzubiegen, bzw. dort zu wenden. Hierbei kollidierte er mit einem schwarzen Kleinwagen der Marke VW, welcher das Johanniterufer aus Richtung A 602 kommend in Fahrtrichtung Konz befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Da beide Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss standen, erfolgte bei beiden eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens. An der Unfallstelle kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Augenzeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen (0651-9779-3200)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-9779-3200

pitrier.wache@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell