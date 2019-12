Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbrüche in Wohnhäuser im Stadtteil Ehrang

Trier-Ehrang (ots)

Unbekannte Täter, vermutlich Jugendliche/ Heranwachsende verschaffen sich Zutritt zu Wohnhäusern im Bereich Ehrang Schulstraße/ Drosselweg. Der Zutritt erfolgt über nicht abgeschlossene Garagen, bzw. Kellereingangstüren. Zielrichtung dürfte Bargeld gewesen sein. In einem Fall wurden Lebensmittel und ein schwarzer Rucksack entwendet. Die Täter gelangten auch in den Wohnbereich, aus dem sie Schulranzen der Kinder mitnahmen und diese auf der Straße zurückließen. In einem zweiten Fall wurden Fahrzeugschlüssel und Haustürschlüssel im Haus vorgefunden. Das Fahrzeug wurde durchsucht, aber offensichtlich nichts entwendet. Zielrichtung dürfte auch hier Bargeld gewesen sein. Der Haustürschlüssel wurde in der Haustür im Schloss stecken lassen. Die Taten liegen im Zeitfenster Donnerstag auf Freitag von 00:15 Uhr bis 06:00 Uhr. Im ersten Fall von 04:30 - 05:30 Uhr. Hinweise an die Polizei Schweich.

