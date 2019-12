Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Postfiliale

Fell (VG Schweich) (ots)

In der Nacht zum Donnerstag gelangten bislang unbekannte Täter, durch Aufhebeln der Seiteneingangstür eines Gemeindegebäudes in Fell, in das Gebäude, in welchem auch eine Postfiliale untergebracht ist. Die Zwischentüren zu der Postfiliale wurden von den Tätern ebenfalls aufgebrochen. Es wird hier ein kleiner Bargeldbetrag sowie Briefmarken im Wert von ca. 1500 Euro erbeutet. Insgesamt dürfte, aufgrund der vielen massiv beschädigten Türen, ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstanden sein.

Sachdienliche Hinweise, welche auf die Täter schließen lassen, erbittet die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502-9157-0

Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich

Ansprechpartner: Andy Hahn

Tel.: 0 65 02 - 91 57-0



