Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Baumholder, Kennedyallee (ots)

Am 18.12.2019 hatte der Geschädigte sein Fahrzeug im Zeitraum von 13:15 Uhr bis 13:40 Uhr in der Kennedyallee in Baumholder geparkt. Als er zum Fahrzeug zurückkam, stellte er eine Beschädigung an der Stoßstange hinten links fest. Der Unfallverursacher hatte sich zuvor unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer kann Hinweise zu dem Vorfall geben? Hinweise erbeten an die Polizei in Baumholder unter 06783-9910.

