Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111219-1110: Einbrecher erbeuteten Schmuck

Gummersbach (ots)

Auf Schmuck hatten es Einbrecher vergangene Nacht (11.Dezember) in der Kaiserstraße in der Gummersbacher Innenstadt abgesehen. Gegen 3:15 Uhr schoben die Täter zunächst das Rolltor vor der Eingangstür eines Schmuckgeschäftes hoch und hebelten anschließend die Eingangstür auf. Anschließend stahlen sie diverse Schmuckstücke aus der Schaufensterauslage. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

