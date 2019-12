Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 101219-1106: Sechs Kindergärten aufgebrochen

Gummersbach, Marienheide, Nümbrecht, Wiehl (ots)

Sechs Kindergärten haben Einbrecher am vergangenen Wochenende in Gummersbach, Marienheide, Nümbrecht und Wiehl aufgebrochen; dabei entwendeten sie mehrere Laptops, eine Kamera, einen Werkzeugkoffer sowie Bargeld. In allen Fällen hatten die Täter Türen oder Fenster aufgehebelt, um in die Räumlichkeiten einzusteigen. Bei dem Einbruch in einen Kindergarten in Wiehl-Börnhausen waren die Einbrecher am Montagmorgen (9. Dezember) zwischen 01.27 und 01.50 Uhr aktiv. Bei dem Einbruch in der Straße "Börnhausener Berg" hatten die Täter einen Alarm ausgelöst, waren beim Eintreffen eines Sicherheitsdienstes aber bereits verschwunden.

Die weiteren Tatorte: Gummersbach-Vollmerhausen, Kapellenstraße Gummersbach-Rebbelroth, Hohensteinstraße Marienheide, Martin-Luther-Straße Marienheide-Rodt, Müllenbacher Straße Nümbrecht-Bierenbachtal, Wiehler Straße

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis