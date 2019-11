Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Wohnungsbrand +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Wohnungsbrand 26919 Brake, Bürgermeister-Müller-Straße, Wohnung Obergeschoss

Am Freitag, 22.11.2019, ca. 18:20 Uhr, gerät aus bislang noch ungeklärter Ursache vermutlich ein Mülleimer im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in Brand. Die 20-jährige Bewohnerin sowie der 24-jährige Bewohner der Wohnung waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Auf Grund der Hitzeeinwirkung platzte zusätzlich ein Wasserrohr. Durch den Wasserrohrbruch und den Löscharbeiten wurde die darunterliegende Wohnung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die brandbetroffene Wohnung wurde durch Verrußungen beschädigt. Über den Gesamtschaden können bisher noch keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Fahren ohne Fahrerlaubnis 23.11.19, 02:45 Uhr, 26931 Elsfleth, An der Stadthalle

Durch Beamtinnen und Beamte des Polizeikommissariats Brake wurde ein 25-jähriger Elsflether mit seinem Pkw Ford Focus kontrolliert.

Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 25-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Fahrer gab an, gerade seinen Führerschein zu machen.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Sahlfeldt

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell