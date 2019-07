Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Person bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr in einer Wohnung im 2. OG in der Poststraße ein Brand aus. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl über. Aus der Wohnung konnte eine schwerverletzte Person durch die Feuerwehr gerettet werden. Aktuell wird sie mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Derzeit sind noch Nachlöscharbeiten im Gange. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

