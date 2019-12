Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 101219-1104: Einbruchsversuch in Remmelsohl

Gummersbach (ots)

In der Remmelsohler Straße versuchten Einbrecher zwischen 19.00 Uhr am 8. Dezember und 06.30 Uhr des folgenden Tages in eine Doppelhaushälfte einzubrechen. Obwohl die Täter das Küchenfenster im Erdgeschoss des Hauses bereits öffnen konnten, haben sie das Haus anschließend augenscheinlich nicht betreten. Gegebenenfalls fühlten sich die Täter gestört und haben von ihrem Vorhaben abgelassen. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

