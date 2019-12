Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 101219-1103: Einbruch in Gummersbach-Steinberg - zwei Männer flüchten

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in der Ludwigstraße sind die Täter am Montagnachmittag (9. Dezember) von heimkehrenden Hausbewohnern gestört worden; sie konnten unerkannt flüchten. Gegen 17.30 Uhr hatten die Bewohner eines Einfamilienhauses beim Betreten des Hauses Stimmen und Schritte aus dem Haus gehört. Diese stammten von Einbrechern, die ein rückwärtig gelegenes Fenster zur Flucht nutzten. Nach ersten Erkenntnissen reichte die Zeit für die Einbrecher nicht aus, um in dem Haus Beute zu erlangen. Zeugen haben zur Tatzeit zwei etwa 180 cm große und kräftig bis untersetzt gebaute Männer mit südländischem Aussehen beobachtet, die für den Einbruch in Frage kommen. Die Täter trugen jeweils einen dunklen Kapuzenpullover. Nicht weit von dem Tatort entfernt brachen womöglich die gleichen Täter in ein Wohnhaus in der Hermannsburgstraße ein. Hier waren die Unbekannten zwischen 17.30 und 20.20 Uhr nach dem Aufbrechen einer Terrassentüre ins Haus gelangt und hatten dies durchsucht; ob sie dabei Beute machten, war bei der Anzeigenerstattung noch unklar. Wenn Sie im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, informieren Sie bitte die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990. Ansonsten ist die Notrufnummer 110 die richtige Wahl, wenn Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wohngebieten wahrnehmen.

