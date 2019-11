Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Brandstiftung von Pkw-

Frankenthal (ots)

Am Samstag, 02.11.2019, gegen 04.00 Uhr, wird die Polizei Frankenthal über den Brand eines Pkws, Opel / Vivaro, in Höhe des Anwesens, Wingertstraße 7 B in 67227 Frankenthal, in Kenntnis gesetzt. Der Pkw steht beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr bereits komplett in Flammen. Die Feuerwehr Frankenthal hat den Brand schnell unter Kontrolle und verhindert potentielle Übergriffe des Feuers auf andere Fahrzeuge sowie Wohngebäude. Durch den 49 Jahre alten Geschädigten wird bekannt, dass der Pkw bereits seit mehreren Tagen am Abstellort geparkt wird. Nach vorliegenden Erkenntnissen wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Am Pkw entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 20000 EUR. Das Fahrzeugwrack wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal sichergestellt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Daniel Soehnlen

Telefon 06233 313-0

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



