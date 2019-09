Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Auffahrunfall Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall bei dem am Freitagnachmittag (13.09.2019) auf der Kreuzung Pragstraße/Löwentorstraße ein Schaden von rund 3.000 Euro entstanden ist und beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen. Ein 25 Jahre alter Mercedesfahrer stand gegen 14.10 Uhr auf dem rechten Abbiegestreifen der Pragstraße in Abwärtsrichtung an der roten Ampel und wollte nach links in die Löwentorstraße abbiegen. Ein 44 Jahre alter Rollerfahrer fuhr dabei mit seinem Roller der Marke Explorer offenbar rechts an dem Mercedes vorbei. Als die Ampel auf Grün umschaltete, stieß der Mercedes mit dem Roller zusammen. Die Unfallbeteiligten blieben mutmaßlich unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

