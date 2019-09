Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Kaltental (ots)

Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Schliffkopfstraße sind am frühen Freitagmorgen (13.09.2019) drei Bewohner mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation vorsorglich in Krankenhäuser gebracht worden. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von mindestens 300.000 Euro, das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Brand entstand gegen 04.00 Uhr aus bislang noch unbekannter Ursache in der Dachgeschosswohnung des Hauses und weitete sich zum Vollbrand des Dachstuhles aus. Feuerwehr und Rettungskräfte kamen vor Ort und löschten den Brand, der 59-jährige Wohnungsinhaber sowie die restlichen Hausbewohner wurden evakuiert. Insgesamt elf Personen, darunter eine drei- und eine vierköpfige Familie müssen vorerst anderweitig unterkommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

