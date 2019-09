Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin gestürzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Sturz von ihrem Fahrrad hat sich eine 37-Jährige am Donnerstag (12.09.2019) an der Pragstraße schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Radlerin war gegen 17.45 Uhr auf der Pragstraße abwärts in Richtung Haldenstraße unterwegs, als sie offenbar aufgrund einer Schlauchbrücke einer nahegelegenen Baustelle stürzte. Beim Sturz prallte sie gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto und zog sich, trotz Helm, schwere Verletzungen zu. Der Schaden am Fahrrad sowie am Auto wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

