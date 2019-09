Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein dreijähriger Junge ist am Donnerstagabend (12.09.2019) in der Straße Otto-Hirsch-Brücken vom Smart einer 20-Jährigen erfasst und schwer verletzt worden. Die 20-Jährige fuhr gegen 21.35 Uhr in der Hedelfinger Straße und bog nach links Richtung Otto-Hirsch-Brücken ab. Dabei übersah sie offenbar den Dreijährigen, der gemeinsam mit seiner Mutter die Fußgängerampel bei Grünlicht überquerte, und erfasste ihn. Der Junge wurde zu Boden geschleudert. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 600 Euro.

