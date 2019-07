Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde - Tödlicher Unfall auf der B214

Gehrde (ots)

Gegen 13.43 Uhr ereignete sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall auf der B 214. Ein 33 Jahre alter Mann war mit einem VW Passat aus Holdorf kommend in Richtung Bersenbrück unterwegs. In der Gegenrichtung fuhr ein mit Sand beladener LKW. Aus ungeklärter Ursache geriet der VW Passat auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem LKW zusammen. Die Zugmaschine fing Feuer, der mit Sand beladene Auflieger kippte um. Der 33-jährige Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle in seinem Fahrzeug. Der LKW-Fahrer (46 J.) erlitt einen Schock. Durch die brennende Zugmaschine geriet ein benachbartes Stoppelfeld in Brand. Die B214 ist aktuell voll gesperrt, die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme könnte noch bis 19 Uhr andauern.

