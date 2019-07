Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche -Schwerer Unfall in Schleptrup

Bramsche (ots)

An der Einmündung In der Welle / Bramscher Allee ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 13.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Mann war mit einem Nissan Quashquai auf der B 218 in Richtung Bramsche unterwegs. Er übersah die "rote" Ampel und kollidierte mit einem VW Bora, der bei "Grün" aus der Straße In der Welle kam. Der Nissan überschlug sich und prallte mit einem Skoda Superb zusammen, der an der "roten" Ampel stand und in Richtung Autobahn fahren wollte. Der 27-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Skoda-Fahrer leicht und der VW-Fahrer blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeugen mußten abgeschleppt werden.

