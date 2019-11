Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit um Taxi-Rechnung

Frankenthal (ots)

Zu viel gefeiert hat in der Nacht vom 31.10.2019 zum 01.11.2019 wohl ein 15-Jähriger aus Bad Endbach (Hessen), welcher zu Besuch in Frankenthal war. Gegen 01:00 Uhr ruft ein Taxifahrer die Polizei und teilt mit, dass seine Fahrgäste die Rechnung nicht begleichen möchten. Vor Ort kann der stark alkoholisierte 15-Jährige angetroffen werden, der sich augenscheinlich mehrfach in das Innere des Taxis übergibt. Die Streitigkeiten mit dem Taxifahrer können geklärt werden - die Rechnung für den Transport wird sofort bezahlt, die Kosten der Reinigung von etwa 300 Euro können auch im Nachgang beglichen werden. Für den 15-Jährigen endet die Nacht allerdings im Krankenhaus: Aufgrund des schlechter werdenden Gesundheitszustandes wird ein Rettungswagen hinzugerufen, welcher den Jugendlichen in das Krankenhaus fährt.

