Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Betrug durch "falsche Polizeibeamte"

Bobenheim-Roxheim (ots)

Der 81-Jährige Geschädigte aus Bobenheim-Roxheim erhält am 31.10.2019, gegen 10:00 Uhr, einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser stellte sich zu Beginn des Telefongesprächs mit den Worten "Kriminalpolizei Ludwigshafen" vor. Dem Geschädigten wird sodann mitgeteilt, dass eine Einbrecherbande in seiner Nachbarschaft unterwegs sei und man ihn somit warnen möchte. Im nächsten Moment wird der 81-Jährige gefragt, ob er einen Tresor und Bargeld zu Hause habe. In Kenntnis über das Deliktsphänomen "Falsche Polizeibeamte" gibt der Geschädigte keine Auskünfte und beendet das Telefongespräch.

Immer wieder missbrauchen Betrüger den Namen der Polizei für kriminelle Zwecke. Dabei nutzen sie gefälschte Dienstausweise, versenden raffiniert gefälschte E-Mails oder geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen der Anruf seltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233/313-0 für Sie da. Verwenden sie beim Rückruf, wenn möglich, bitte auch ein anderes Telefon. Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Frankenthal.

