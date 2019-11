Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

Ein 56-jähriger Frankenthaler wird am 31.10.2019, gegen 23:00 Uhr, mit seinem PKW in der Robert-Bosch-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle wird festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wird an den Sohn des Betroffenen ausgehändigt. Gemäß des nun eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens nach § 24a StVG erwartet den 56-Jährigen nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

