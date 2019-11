Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrzeug im Graben

Lambsheim (ots)

Am Donnerstag, den 31.10.2019 gegen 12:50 Uhr kam es auf der K2 bei Lambsheim auf Höhe der Einmündung zum Eppsteiner Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW-Transporter und einem Opel. Der 81-jährige Opelfahrer missachtete die Vorfahrt des auf der K2, in Richtung Frankenthal, fahrenden 22-Jährigen VW-Fahrers. Dieser versuchte noch dem Fahrzeug auszuweichen und zu bremsen. Trotzdem konnte die Kollision nicht verhindert werden, weshalb der Transport von der Fahrbahn abkam und erst hinter einem Graben auf einem neben der K2 verlaufenden Feldweg zum Stehen kam. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR. Da Hinweise auf einen Geschwindigkeitsverstoß des VW-Fahrer vorliegen wurde gegen beide Fahrer Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

