Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 091219-1100: Einbrecher erbeuten Bargeld

Wiehl (ots)

Am Sonntag (8. Dezember) haben Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße "Ohler Berg" eingebrochen. Um in das Haus zu gelangen, hebelten die Kriminellen zunächst eine Terrassentüre auf. Bei der Durchsuchung des Hauses fanden sie Bargeld, mit dem sie unerkannt entkommen konnten. Der Einbruch fand in der Zeit zwischen 14.00 und 19.00 Uhr statt.

Einbrecher sind oft überregional tätig und reisen mit auswärtigen Fahrzeugen an. Sie können bei der Bekämpfung von Einbrüchen mithelfen, wenn Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei melden. Nutzen Sie am besten die Notrufnummer 110, wenn Sie entsprechende Personen in Wohngebieten bemerken.

