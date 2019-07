Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stuttgart

Ludwigsburg

Fellbach

Herrenberg Staatsanwaltschaft Freiburg und Polizei Stuttgart geben bekannt: Durchsuchungen aufgrund von Dopingmitteln

Stuttgart / Ludwigsburg / Fellbach / Herrenberg (ots)

Polizeibeamte haben im Laufe des Donnerstags (18.07.2019) insgesamt sieben Wohnungen in Stuttgart und Umgebung wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Anti-Doping-Gesetz durchsucht. Bereits im Frühjahr 2018 geriet ein 28 Jahre alter Mann aus Stuttgart ins Visier der Ermittler. Mutmaßlich soll der 28-Jährige Steroide besessen und auch weiterverkauft haben. Im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen kamen die Beamten den potenziellen Abnehmern der Steroide auf die Spur. Dabei handelt es sich um sieben Männer im Alter zwischen 21 und 36 Jahren aus dem Raum Stuttgart, Ludwigsburg, Fellbach und Herrenberg. Beamte stellten bei den richterlich angeordneten Durchsuchungen umfangreiches Beweismaterial, darunter auch nicht geringe Mengen an Steroiden, fest. Die Auswertung des Beweismaterials sowie weitergehende Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell