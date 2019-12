Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 091219-1098: Unfall wegen ausgehobenen Kanaldeckel

Radevormwald (ots)

Hoher Schaden ist am Sonntagmorgen (8. Dezember) an einem Taxi entstanden, nachdem Unbekannte auf der Dahlienstraße einen Kanaldeckel ausgehoben hatten. Gegen 07.40 Uhr war das Taxi sowohl in den offenen Kanalschacht als auch über den auf der Fahrbahn liegenden Kanaldeckel gefahren. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell