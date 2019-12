Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 081219-1095: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Wiehl / Gummersbach (ots)

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten Einbrecher am Samstag (7.Dezember) in ein Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße in Wiehl.

Am frühen Abend, zwischen 17:45 Uhr und 19:50 Uhr hebelten die Täter auf der Gartenseite des Hauses ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Dort durchwühlten sie mehrere Schubladen in der Diele und entwendeten Brgeld. Als die Hauseigentümer um 19:50 Uhr nach Hause kamen und die Eindringlinge bemerkten, ergriffen die Täter die Flucht.

In Gummersbach-Hunstig haben Kriminelle Bargeld und Schmuck erbeutet. Ebenfalls am Samstag hebelten sie in der Hermann-Kind-Straße ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Im Schlafzimmer fanden sie Schmuck, den sie einsteckten und in einer Handtasche Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 14:45 Uhr und 18:55 Uhr.

In beiden Fällen nimmt die Polizei Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

