Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 061219-1092: Zwei Wohnungseinbrüche am Donnerstag

Gummersbach (ots)

In Niedersessmar und Dieringhausen sind Einbrecher am Donnerstag (5. Dezember) auf Beutezug gewesen. In Niedersessmar stiegen die Täter vermutlich über ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Wohnhaus an der Siepenstraße ein; die Tatzeit lag in den Vormittagsstunden von 07.20 bis 11.30 Uhr. In der Zeitspanne von 07.15 bis 13.20 Uhr brachen Einbrecher in der Neudieringhauser Straße ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Im Haus durchwühlten sie mehrere Schränke. In beiden Fällen hatten die Geschädigten bei der Anzeigenaufnahme noch keinen Überblick über eventuelle Beute. Sollten Sie im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, verständigen Sie bitte die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

