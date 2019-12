Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 061219-1091: Wohnungseinbruch in Bielstein

Wiehl (ots)

In der Zeit vom 20. November bis zum 5. Dezember sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Burgstraße eingestiegen. Um in das Haus zu gelangen, nahmen die Täter eine in der Nähe stehende Holzbank zu Hilfe, um auf den Balkon des Gebäudes zu klettern. Dort angelangt hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. Bemerken Sie in Wohngebieten verdächtige Personen oder Fahrzeuge, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

