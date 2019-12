Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 061219-1090: Geschäftseinbrüche gescheitert

Wipperfürth (ots)

An einem Geschäftskomplex an der Bahnstraße versuchten Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag (4./5. Dezember) einzubrechen. Die Täter nutzten das am Haus aufgestellte Baugerüst, um an zwei höher gelegenen Fenstern mit Hebelwerkzeugen anzusetzen. Die Fenster ließen sich jedoch von den Tätern nicht öffnen, so dass sie unverrichteter Dingen weiter zogen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissarat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

