Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Konstanz

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 14.00 Uhr an der Kreuzung Wollmatinger Straße / Oberlohnstraße ereignet hat. Eine 60-jährige Autofahrerin wollte von der Wollmatinger Straße nach links in die Oberlohnstraße abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt auf der Linksabbiegerspur warten. Ein unbekannter Lenker eines weißen, mit gelben Streifen versehenen Lkw fuhr auf der Geradeausspur in Richtung Fürstenbergstraße an dem Pkw der Frau vorbei und streifte hierbei die komplette Beifahrerseite. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von über 6.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Die Geschädigte konnte die Schweizer Zulassung aus dem Thurgau des Lkw nur teilweise ablesen. Nach ihren Angaben befanden sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Fahrzeuge und Passanten an der Kreuzung, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Diese Zeugen und andere Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Radolfzell

Sachbeschädigung

Im Bereich des Bahnhofs Böhringen, in der Bahnunterführung der Rickelshauser Straße, wurde von einem unbekannten Täter zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 08.00 Uhr, mit einem schwarzen Stift der Satz "Adolf Hitler ist unser Führer" geschrieben. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu informieren.

Radolfzell-Markelfingen

Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Mittwoch, 09.30 Uhr, besprühte ein unbekannter Täter mit weißer Farbe das Eingangsgebäude des Campingplatzes. Hierbei dürfte ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstanden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, entgegen.

Öhningen

Mehrere Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter zerkratzte zwischen Montag, 18.00 Uhr, und Dienstag, 11.00 Uhr, zwei Fahrzeuge, einen Daimler-Benz und einen Peugeot, die auf einem frei zugänglichen Abstellplatz einer Firma in der Oberdorfstraße, Ecke "Im Grund" abgestellt waren. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von über 3.000 Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735/9710-0, zu wenden.

Singen

Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der Westseite des Rathauses Singen aufgrund Unachtsamkeit gegen das Vordach des Einganges. Hierdurch wurde dessen Konstruktion derart beschädigt, dass Einsturzgefahr bestand. Das denkmalgeschützte Vordach wurde von einer Spezialfirma per Kran abgetragen und auf den Parkplatz des Waldfriedhofes verbracht. Durch den Bauhof Singen wurde der Platz großräumig abgesperrt, da der Vorfall reges Interesse der Bürger hervorrief.

Eigeltingen

Auffahrunfall

Über 10.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf der L 440 ereignet hat. Ein aus Richtung Eigeltingen kommender 43-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Landesstraße in Richtung Guggenhausen, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang und von dem Pkw erfasst wurde. Der 43-Jährige versuchte noch durch Abbremsen eine Kollision zu vermeiden, was ihm jedoch nicht gelang. Ein nachfolgender 24-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und prallte, auch infolge eines zu geringen Sicherheitsabstandes, gegen das Fahrzeugheck des Vordermannes. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Orsingen-Nenzingen

Illegale Abfallbeseitigung

Am Mittwoch hatte ein Ehepaar im Alter von 75 und 71 Jahren an der K 6117 im Gewann Jungholzäcker eine rund vier Kubikmeter große Müllhalde angelegt. Diese bestand aus zahlreichen Gläsern, Schüsseln, Küchenutensilien, Papiermüllcontainer, Fässer, etc. aus einem Gaststättenbetrieb. Im Papiermüll konnte die Polizei Hinweise finden, die sie schließlich zu dem Ehepaar führten, das nun wegen illegaler Abfallbeseitigung angezeigt wird.

Deggelmann

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell