POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Gammertingen

Einbruchversuch

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 05.00 Uhr, versucht, in ein Geschäft in der Sigmaringer Straße einzubrechen, scheiterte jedoch an der Eingangstür. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Gammertingen, Tel. 07574 921687, erbeten.

Sigmaringen

Unfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von 6500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 10.45 Uhr auf der B 313. Eine 63-jährige Audi-Fahrerin stand zunächst mit ihrem Fahrzeug an der Auffahrt der B 313 zur L 456 / B 313 und fuhr trotz eines herannahenden Lkw in den Einmündungsbereich ein. Der in Fahrtrichtung Sigmaringen auf der L 456 fahrende Lkw-Lenker erkannte dies, leitete eine Vollbremsung ein, streifte jedoch mit seinem Rad rechts hinten den linken vorderen Fahrzeugbereich des Audi. Die Fahrerin erlitt einen Schock und wurde vorsorglich durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Meßkirch

Bauzaun umgeweht

Eine starke Windböe erfasste am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr in der Jahnstraße einen Bauzaun, als gerade ein 60-jähriger VW-Fahrer vorbeifuhr. Der Zaun fiel gegen den hinteren rechten Radkasten des Pkw, dabei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Pfullendorf

Unfall

Bei der Kollision eines Kleinkraftrades mit einem Pkw entstand am Mittwoch gegen 07.45 Uhr auf dem Jakobsweg ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Ein 17-jähriger Kleinkraftrad-Lenker befuhr den Jakobsweg in Richtung der Schulen. Vor ihm fuhr eine 67-jährige Pkw-Lenkerin, die nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Sie reduzierte die Geschwindigkeit und blinkte nach links. Der Kleinkraftrad-Fahrer hatte dies jedoch nicht bemerkt und bereits zum linksseitigen Überholen angesetzt. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Mengen

Sattelzug gegen Pkw

Noch nicht vollständig geklärt ist der Hergang eines Unfalls am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in der Lothringer Straße, wo es zum Zusammenstoß eines Sattelzuges mit einem Pkw kam und Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Die 73-jährige Autofahrerin äußerte, dass der Sattelzuglenker in der Lothringer Straße auf Höhe der Saarstraße angehalten habe und dann rückwärts gefahren und gegen ihren Pkw geprallt sei. Der Sattelzuglenker bestreitet ein Rückwärtsfahren. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, dies dem Polizeiposten Mengen, Tel. 07572/5071, zu melden.

