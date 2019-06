Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Einbruch beim Diakonischen Werk

Nienburg (ots)

(BER)Durch ein eingeschlagenes Fenster waren in der Nacht von Sonntag, 16.06.2019 auf Montag, 17.06.2019 mehrere Personen in das Diakonische Werk in Nienburg eingebrochen. Das Gebäude des Kirchenkreis Nienburg liegt an der Wilhelmstraße. Nach ersten Ermittlungen waren kurz nach Mitternacht mehrere Einbrecher in das Gebäude eingedrungen und hatten bei 20 Räumen im Keller - sowie im Erdgeschoß die Türen aufgebrochen und die Büros durchsucht. Ob die Täter überhaupt Beute gemacht hatten, muss noch überprüft werden. Offenbar hatten es die Diebe auf Bargeld abgesehen, da andere Gegenstände nicht entwendet wurden. Bargeld wird jedoch in den Büros nicht aufbewahrt. Zeugenhinweise für die Tat nimmt die Polizei in Nienburg unter 05021 / 97780 entgegen.

