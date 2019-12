Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 051219-1087: 44-Jährige bei Zusammenstoß mit Traktor schwer verletzt

Hückeswagen (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Traktor hat sich eine Autofahrerin auf der Kreisstraße 11 am Mittwoch (4. Dezember) schwere Verletzungen zugezogen. Die 44-jährige Hückeswagenerin war gegen 15.25 Uhr von der Rader Straße auf die K 11 in Richtung Bevertalsperre abgebogen. In der nachfolgenden Kurve kam ihr auf ihrem Fahrstreifen ein großer Traktor entgegen, dessen Fahrer, ein 24-Jähriger aus Hückeswagen, nach eigenen Angaben von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde. Die 44-Jährige konnte dem Traktor nicht mehr ausweichen und verletzte sich bei dem Zusammenstoß so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

