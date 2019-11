Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in ein Café am Germania Campus - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Wochenende (2.11. bis 3.11.; 23 Uhr bis 10 Uhr) sind Unbekannte in ein Café in der Straße An der Germania Brauerei am Germania Campus eingebrochen.

Die Täter verschafften sich Zutritt durch ein Fenster, das sie zuvor mit einem Stein eingeworfen hatten. Sie entwendeten ein Portemonnaie mit Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0251 275-0 zu melden.

Verfasserin: Anabelle Lammering

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell