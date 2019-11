Polizei Münster

POL-MS: Gyrosmesser, Bargeld und Trinkgelddose bei Einbrüchen gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Zwei Gyrosmesser und einen dreistelligen Bargeldbetrag entwendeten Unbekannte bei einem Einbruch an der Wolbecker Straße in der Nacht von Freitag auf Samstag (1.11., 23:45 Uhr bis 2.11., 11:00 Uhr). Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Oberlicht der Gaststätte und gelangten so in die Innenräume. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Vermutlich in derselben Nacht drangen Unbekannte auch in einen Friseursalon an der Wolbecker Straße ein. Die Täter schlugen mit einem Pflasterstein die Schaufensterscheibe ein und flüchteten mit einer Trinkgelddose.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

