Polizei Münster

POL-MS: Geldbörse aus Fahrradkorb gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Samstagmittag (2.11., 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr) die Geldbörse einer 71-jährigen Frau aus ihrem Fahrradkorb. Die Münsteranerin fuhr von zu Hause über die Oststraße in Richtung Marktallee. Als sie an der Marktallee ankam, lag die weiße Geldbörse nicht mehr im Korb. Darin befanden sich Bargeld, eine Debitkarte und verschiedene Dokumente.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

