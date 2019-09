Landespolizeiamt

POL-SH: Einladung an Medienvertreter: "Sicher.mobil.leben - Brummis im Blick"

Kiel (ots)

Am 12.09.2019 findet der bundesweite Kontrolltag der Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" statt. Dazu informierten am 26.08.2019 der schleswig-holsteinische Innenminister Hans-Joachim Grote und Landespolizeidirektor Michael Wilksen Presse und Öffentlichkeit (s. Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/58623/4357861).

Am 12.09.2019 wird es bundesweit verstärkte Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs geben. In Schleswig-Holstein sind unter anderem zwei Großkontrollstellen geplant, eine davon auf dem Rastplatz Jalm an der A7. Dort wird es um 15 Uhr eine Pressekonferenz zur Zwischenbilanz der Kontrollen geben. Zu dieser laden wir interessierte Medienvertreter ein. Bereits vor der Pressekonferenz besteht die Möglichkeit, die Kontrollen vor Ort zu begleiten. Dazu wird um Anmeldung bei der Pressestelle des Landespolizeiamtes unter 0431 160 61400 bzw. per Mail Pressestelle.Kiel.LPA@polizei.landsh.de gebeten.

Bei der Pressekonferenz stehen Innenminister Hans-Joachim Grote, die Geschäftsführerin des Deutschen verkehrssicherheitsrates, Ute Hammer, der Verkehrsdezernent der Landespolizei, Axel Behrends, sowie der Koordinator der Aktion, Heinz-Albert Stumpen, als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Pressekonferenz findet unter freiem Himmel statt.

Rückfragen bitte an:

Torge Stelck

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration

Schleswig-Holstein

Landespolizeiamt

Mühlenweg 166

24116 Kiel

Telefon: +49 (0)431 160 61400

E-Mail: pressestelle.kiel.lpa@polizei.landsh.de

