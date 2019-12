Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 051219-1089: Polizei sucht Zeugen

Radevormwald (ots)

Nach einem Auffahrunfall am Mittwoch (4. Dezember) auf der Kaiserstraße sucht die Polizei nach einem möglichen Unfallbeteiligten sowie Zeugen. Gegen 12.30 Uhr hatte ein dunkler PKW die Kaiserstraße aus dem Ortszentrum kommend befahren und wollte an der Einmündung mit der Poststraße nach links abbiegen, um der Kaiserstraße weiter in Richtung Rädereichen zu folgen. Der PKW bremste an der Einmündung stark ab, woraufhin zumindest zwei nachfolgende PKW ineinander fuhren. Die nachfolgende Autofahrerin gab gegenüber der Polizei an, dass sie selbst auch auf den dunklen Wagen aufgefahren sei und dabei einen Schaden verursacht habe. Dessen ungeachtet sei der Wagen jedoch in Richtung Rädereichen davongefahren. Zeugen können sich beim Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 melden.

