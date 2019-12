Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 081219-1097: Vandalismus in Nümbrecht

Nümbrecht (ots)

Eine Spur der Verwüstung hinterließen Randalierer am Wochenende in Nümbrecht.

Folgt man den Beschädigungen ist davon auszugehen, dass die Randalierer von Ödinghausen kommend in Richtung Nümbrecht Ortsmitte gingen. An der L95 haben die Unbekannte ein Straßenschild "Ödinghauser Kamp" umgeknickt. Dann ging es auf den dortigen Golfplatz, wo die Täter den Fangzaun beschädigten und zwei Weiten-Schilder aus der Bodenverankerung rissen. Auch einige Golfbälle entwendeten die Täter hier. In der Distelkamper Straße knickten sie zwei Verkehrsschilder um und in der Hauptstraße warfen sie mehrere geschmückte Weihnachtsbäume um. Die Tat kann auf den Zeitraum zwischen 20 Uhr am Freitagabend und 10:30 Uhr am Samstag (7.Dezember) eingegrenzt werden. Im Zuge der Ermittlungen konnten mehrere der gestohlenen Golfbälle sowie die entwendeten Weitenschilder im Kurpark aufgefunden werden.

Zeugen, die Angaben zu Tätern oder zur Tat machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

