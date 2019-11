Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Innenstadt - Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Worms (ots)

Am Mittwoch, 13.11.2019, versuchen gegen 01:30 Uhr bisher unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Römerstraße einzubrechen. Ein Bewohner bemerkt "Kratzgeräusche" und kann durch entsprechende Rufe die Täter vertreiben. Bei der Inaugenscheinnahme der Tür können Hebelspuren festgestellt werden. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht genauer beziffert werden. Täterhinweise liegen aktuell keine vor. Es wurde eine intensive Spurensuche durchgeführt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

